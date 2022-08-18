Сеул, 18 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Южнокорейский разработчик Pearl Abyss выпустил новое обновление для игры Black Desert. Полный список изменений появился на официальном сайте проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

По словам разработчика, в игре были исправлены ошибки, на которые ранее жаловались пользователи. Теперь информация о получении особых ресурсов в описании соответствует действительности, исправлена ошибка, из-за которой «дикие фнилы» и «пернатые волки» не атаковали искателей приключений первыми, а обычные монстры для охоты с ружьем будут появлятся в положенных им местах.

Напомним, что Black Desert — это многопользовательская ролевая игра, выпущенная в 2014 году на PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android и PC. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 74 балла из 100.