Москва, , 16:22 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 12 августа составил $580,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 5 августа международные резервы страны составляли $576,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $5,8 млрд, или на 1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.