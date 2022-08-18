Салехард, , 16:21 — REGNUM На Ямале разрешили посещать леса. Об этом сообщает департамент природных ресурсов и экологии региона.

Лесной пожар

Запрет на посещение лесов, который вводился в связи с пожарами, отменяется с 19 августа. По информации департамента, на 18 августа действующих пожаров в регионе нет.

Однако в ЯНАО до 1 сентября действует особый противопожарный режим.

По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 374 природных пожара, на общей площади 19 133,31 га, из них на землях лесного фонда — 307 лесных пожаров на общей площади 17 900,46 га.

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