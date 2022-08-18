Минск, 18 августа 2022, 17:56 — REGNUM Белорусские власти недооценивают опасность США и Евросоюза для Белоруссии. Об этом свидетельствуют слова белорусского премьер-министра Романа Головченко, который недавно с гордостью сообщил, что западные правительства отправляют послания белорусской стороне о возможности сотрудничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа высказал философ Лев Криштапович.
Философ считает, что «многие белорусские чиновники, особенно те, которые ведут свою родословную от польской шляхты, или те, которые свихнулись на антисоветизме, не верят ни в белорусский путь, ни в Союзное государство, ни в политику Александра Лукашенко, а верят, образно говоря, в «карту поляка», то есть некую европейскую Белоруссию».
«Один министр иностранных дел Владимир Макей чего только стоит! Отсюда перелицовка белорусской истории на польско-шляхетский лад, отсюда и сентенции, что ВКЛ было белорусским государством и тому подобные химеры об истории белорусского народа. Отсюда и цивилизационная глупость о современной политике Белоруссии как некоего моста между Европой и Россией. Именно в этом и заключается главная опасность для Белоруссии на современном этапе ее развития», — считает Криштапович.
Как сообщало ИА REGNUM, глава белорусского правительства Роман Головченко 15 августа заявил, что Минск получает сигналы от Запада о готовности возобновить сотрудничество.