Минск, , 17:56 — REGNUM Белорусские власти недооценивают опасность США и Евросоюза для Белоруссии. Об этом свидетельствуют слова белорусского премьер-министра Романа Головченко, который недавно с гордостью сообщил, что западные правительства отправляют послания белорусской стороне о возможности сотрудничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа высказал философ Лев Криштапович.

Роман Головченко Официальный сайт правительства России

Лев Криштапович «Создаётся впечатление, что белорусские власти так ничему и не научились за прошедшее c 2020 года время, продолжая верить словам западных лицемеров о сотрудничестве. Смысл таких западных посланий понятен: давайте вернёмся в ситуацию до 9 августа 2020 года, реанимируем площадку «Минского диалога» и предоставим слово западным русофобам. А потом устроим в Белоруссии бучу, как это уже было после 9 августа 2020 года. Вот что понимает Запад о сотрудничестве с Белоруссией и чего не понимает белорусское правительство».

Философ считает, что «многие белорусские чиновники, особенно те, которые ведут свою родословную от польской шляхты, или те, которые свихнулись на антисоветизме, не верят ни в белорусский путь, ни в Союзное государство, ни в политику Александра Лукашенко, а верят, образно говоря, в «карту поляка», то есть некую европейскую Белоруссию».

«Один министр иностранных дел Владимир Макей чего только стоит! Отсюда перелицовка белорусской истории на польско-шляхетский лад, отсюда и сентенции, что ВКЛ было белорусским государством и тому подобные химеры об истории белорусского народа. Отсюда и цивилизационная глупость о современной политике Белоруссии как некоего моста между Европой и Россией. Именно в этом и заключается главная опасность для Белоруссии на современном этапе ее развития», — считает Криштапович.

Как сообщало ИА REGNUM, глава белорусского правительства Роман Головченко 15 августа заявил, что Минск получает сигналы от Запада о готовности возобновить сотрудничество.