Элиста, 18 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев обратился к директору ФСИН России Аркадию Гостеву с просьбой перевести в другие регионы двоих осуждённых, отбывающих наказание в Калмыкии. Он считает, что это позволит оградить заключённых от возможного давления и незаконных методов воздействия.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Речь идёт о заключённых, которые напали на сотрудников колонии №2 ночью 5 августа. Затем на встрече со следователем к одному из заключённых якобы применялись пытки, пишет ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что 5 августа в исправительной колонии строгого режима №2 в Калмыкии двое осуждённых за тяжкие преступления напали на сотрудников учреждения. От ранений один из сотрудников скончался на месте, второй с тяжелейшими ранениями был госпитализирован. Ещё шесть сотрудников обратились за медицинской помощью.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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