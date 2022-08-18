Токио, 18 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Square Enix Collective анонсировала видеоигру Little Goody Two Shoes. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

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Little Goody Two Shoes является ролевой хоррор-игрой, в ней игроку предстоит взять на себя управление девушкой по имени Элиза, чтобы разгадать тайну загадочной деревни Киферберг. Известно, что проект выйдет в 2023 году, но точной даты разработчик не огласил.

Напомним, что Square Enix Collective — это подразделение компании Square Enix, которое специализируется на помощи в выпуске игр от независимых разработчиков. Оно было основано в 2014 году Филом Эллиотом.