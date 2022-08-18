Москва, 18 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Тот факт, что в июле 2022 года российские банки на 25% увеличили объемы выдачи ипотеки по сравнению с июнем, объясняется тем, что с мая по июль продаж практически не было. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил генеральный директор строительной компании, депутат горсовета Набережных Челнов («Партия роста») Раиль Минегалиев.

Ипотека

«Такой рост объемов объясняется просто: в период с мая по июль продаж практически не было, — сказал Минегалиев. — Готовые квартиры застройщиков стояли и не продавались. Понижение ключевой ставки и выработка новых ипотечных продуктов в отношении вновь построенного жилья позволили увеличить объем выданных ипотечных кредитов. Смело можно позволить себе позитивный прогноз и на август, и на сентябрь. В августе наши банки запустили льготную ипотеку для жилья в сельской местности с возможностью получить до 6 млн рублей даже за пределами Москвы. Как известно, основную долю вводимого жилья по стране занимает ИЖС, и такой вид кредитования позволит нарастить объемы строительства жилья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России спрос на ипотеку стабилизируется осенью 2022 года.