Москва, , 16:19 — REGNUM Завтра, 19 августа, украинские боевики планируют нападение на Запорожскую АЭС, чтобы затем обвинить Россию в техногенной катастрофе, сообщил 18 августа журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что это нападение готовится именно в день приезда на ядерный объект генсека ООН Антониу Гутерреша. В итоге Россия «будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции».

Он добавил, что по станции украинские боевики намерены с огневых позиций в городе Никополе нанести артиллерийские удары. ВСУ активно проводят тренировки по действиям в условиях радиационного заражения.

Напомним, Гутерреш прибыл на Украину для переговоров с руководством этой страны, а также с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он планирует посетить обороняемую российскими силами Запорожскую АЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Запорожье надеются на прекращение террора ВСУ после инспекции МАГАТЭ