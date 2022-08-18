Черкесск, 18 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 20 августа откроется после масштабной реконструкции главный стадион республики «Нарт». Торжественная церемония открытия пройдет в рамках празднования 100-летия Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Nart09.ru Стадион «Нарт»

В ней будут участвовать тысячи детей из различных детско-юношеских школ республики. По арене обновленного стадиона пройдет парад футболистов, гимнастов, легкоатлетов, борцов, баскетболистов, волейболистов и представителей других видов спорта.

Самым ожидаемым событием праздника станет товарищеский матч между московским футбольным клубом «Спартак» и сборной Карачаево-Черкесии «Нарот». В нем примут участие ветераны команд. Всех желающих приглашают стать зрителями, вход в этот день на матч по случаю праздника будет свободным.