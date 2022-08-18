Москва, , 16:18 — REGNUM ФРС США может погасить рост инфляции, увеличивая ставку, только в том случае, если это повышение будет резким — хотя бы до 6-7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал обещания Федрезерва Америки продолжить курс на повышение ставки.

Флаг ФРС США FOX 52

«Но в предрецессионный период это делать крайне опасно. А значит, так резко ставку поднимать никто не будет, — сказал Головченко. — Следовательно, монетарными инструментами инфляцию снизить не получится. Поэтому США и пытаются давить и на ОПЕК, и на другие страны, пытаясь добиться снижения цен на нефть и таким образом сдержать инфляцию. Пока ставку поднимут скорее не более чем до 3-3,5% к концу 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опубликованные протоколы ФРС показали, что Федрезерв намерен повышать процентные ставки до такой степени, когда они рискуют стать тормозом для экономического роста.

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