Барнаул, , 16:17 — REGNUM Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин осведомлён о начале расследования обстоятельств домашнего насилия в отношении ребенка в Алтайском крае, сообщает 18 августе телеграм-канал СКР.

Цепь Hans

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ по Алтайскому краю А. А. Жеребцову представить доклад о расследовании уголовного дела о применении домашнего насилия отцом в отношении малолетнего сына (ст. 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»), сказано в официальном сообщении.

Напомним, инцидент произошел 14 августа 2022 года: 36-летний мужчина избил своего сына, а затем прицепил к его ноге цепь с гирей. После того, как бабушка несовершеннолетнего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик был передан в специализированное учреждение.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также иные факты противоправных деяний со стороны отца ребенка. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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