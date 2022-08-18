Тамбов, 18 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области начал свою работу крупный всероссийский форум «Среда для жизни». В нём принимают участие эксперты со всей России, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru/ В Тамбовской области открылся всероссийский форум «Среда для жизни»

Форум «Среда для жизни» является главной площадкой Минстроя России и акционерного общества «Дом. рф», где представлены лучшие практики и перспективные направления жилищного строительства, благоустройства территорий и определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд. В течение двух дней, 18 и 19 августа, эксперты со всей России обсудят самые актуальные вопросы сферы.

Основной темой масштабного мероприятия является индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Тамбовские власти отмечают, что на территории региона более половины жилищного фонда — частный сектор, поэтому область рассматривается организаторами форума как площадка для реализации прогрессивных идей.

В ходе работы форума 1,5 тыс. участников из разных регионов страны, а также некоторых зарубежных стран обменяются опытом, сформулируют предложения для направления в правительство.

«Уверен, что на форуме будет много интересных решений, которые мы сможем успешно применить для развития Тамбовской области. Отмечу, что наш регион работает на опережение. Мы реализуем проекты комплексного развития новых территорий, перестраиваем дворы Тамбовщины, делая их многофункциональными общественными пространствами. Поддерживаем бережное обновление исторической застройки в Тамбове и малых городах области», — сказал врио главы администрации области Максим Егоров .

В ходе работы форума «Среда для жизни» пройдёт Форум малых городов и исторических поселений. На нём подведут итоги ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победители получат грантовую поддержку на благоустройство территорий.

Кроме того, 18 августа состоялось торжественное открытие первого в области Народного фитнес-парка на городской набережной Цны.