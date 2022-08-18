Москва, , 16:15 — REGNUM Российские парламентарий обсудят с представителями освобождённых территорий Украины вопросы денацификации образования, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство образования Украины ранее заявило о введении в учебники истории нового термина «рашизм».

«Создаём с коллегами межфракционную рабочую группу ГД по противодействию искажению образования, чтобы совместными усилиями разработать программу денацификации образования на освобожденных территориях», — отметила Лантратова в своём телеграм-канале.

Она рассказала, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) представил мониторинговый доклад «О нацификации образования на Украине», в котором предлагаются некоторые решения.

«Другие предложения нам еще предстоит обсудить с представителями освобождённых территории и экспертным сообществом. Главным, на мой взгляд, на данном этапе является своевременная отправка новых учебников на Донбасс», — добавила депутат.

Лантратова пояснила, что по её информации, Россия планирует поставить туда более 4,9 млн. экземпляров учебно-методической литературы.

«Большая часть учебников — 80% — должна быть отправлена на Донбасс до 1 сентября. Оставшиеся книги обещают привезти до 20 сентября. В первую очередь освобождённые территории получат учебники по предметам, без которых невозможно начать учебный год, то есть по русскому языку, по математике, физике, химии, истории, географии и т.д.», — заключила парламентарий.

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