Москва, 18 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Российские парламентарии обсудят с представителями освобождённых территорий Украины вопросы денацификации образования, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования Украины ранее заявило о введении в учебники истории нового термина «рашизм».

«Создаём с коллегами межфракционную рабочую группу ГД по противодействию искажению образования, чтобы совместными усилиями разработать программу денацификации образования на освобожденных территориях», — отметила Лантратова в своём телеграм-канале.

Она рассказала, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) представил мониторинговый доклад «О нацификации образования на Украине», в котором предлагаются некоторые решения.

«Другие предложения нам еще предстоит обсудить с представителями освобождённых территорий и экспертным сообществом. Главным, на мой взгляд, на данном этапе является своевременная отправка новых учебников на Донбасс», — добавила депутат.

Лантратова пояснила, что, по её информации, Россия планирует поставить туда более 4,9 млн экземпляров учебно-методической литературы.

«Большая часть учебников — 80% — должна быть отправлена в Донбасс до 1 сентября. Оставшиеся книги обещают привезти до 20 сентября. В первую очередь освобождённые территории получат учебники по предметам, без которых невозможно начать учебный год, то есть по русскому языку, по математике, физике, химии, истории, географии и т.д.», — заключила парламентарий.