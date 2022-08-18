Москва, , 16:15 — REGNUM Одна из причин роста в России количества самозанятых — это очень привлекательный налоговый режим для предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Самозанятый

«Самозанятость предполагает очень привлекательный налоговый режим. Его популярность стала ясна ещё на этапе апробирования, когда самозанятость вводили в качестве пилотного проекта несколько регионов. Для предпринимателей, не имеющих сотрудников, такие низкие ставки налогообложения, отсутствие бюрократии в бухгалтерских операциях — спасение, — сказал Ковригин. – Кроме того, на самозанятость переходят и те, кто де-факто работает в организациях бизнеса. За работника предприятие вынуждено платить фактически 40 копеек с рубля заработной платы (13% НДФЛ, 30,2% начислений в ПФР, ФСС, ФОМС). Здесь же налоги намного меньше, а начисления вообще отсутствуют».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, будет ли в РФ расти количество самозанятых.

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