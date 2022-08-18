Рязань, 18 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Высокая пожарная опасность сохранится местами на территории Рязанской области до 21 августа, предупредили 18 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жара, солнце, лето

По данным синоптиков, 4 класс пожарной опасности сохранится 19–21 августа. В условиях жары и засухи легко загораются трава и лесная подстилка. В связи с этим в ведомстве просят жителей воздержаться от посещения лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают действовать четыре очага природных пожаров. С возгораниями борются 850 человек.