Минск, , 17:48 — REGNUM Оппозиция в Белоруссии — это фикция. В том смысле, что никакой социальной базы она в республике не имеет. Не следует отождествлять недовольных властью граждан с так называемой оппозицией. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 18 августа высказал философ Лев Криштапович.

Светлана Тихановская Цитата из видео на YouTube

Светланы Тихановской — это тоже чисто западный проект, который должен выполнять те же западные задачи: никакой интеграции, никакого Союзного государства с Россией. «Кабинет» Тихановской ничего общего не имеет ни с белорусскими интересами, ни с демократией в Белоруссии» Лев Криштапович «Так называемая оппозиция в Белоруссии — это не белорусский феномен, а политический и идеологический продукт Запада, который призван проводить западные интересы в Белоруссии, прикрываясь демократией и святостью белорусской независимости и суверенитета. А каковы западные интересы в нашей республике? Они абсолютно таковы, как и в других постсоветских образованиях — никакой интеграции на постсоветском пространстве, никакого союза с Россией. Цель Запада — держать постсоветское пространство в дезинтеграционном состоянии, чтобы было легко манипулировать и управлять политическими обломками после разрушения СССР. «Кабинет»— это тоже чисто западный проект, который должен выполнять те же западные задачи: никакой интеграции, никакого Союзного государства с Россией. «Кабинет» Тихановской ничего общего не имеет ни с белорусскими интересами, ни с демократией в Белоруссии»

По мнению философа, США и Евросоюз борются не с так называемой «диктатурой Лукашенко», а против интеграции на постсоветском пространстве, «против Союзного государства Белоруссии и России, поскольку прекрасно понимают, что успешное завершение строительства Союзного государства положит конец их геополитическим амбициям на нашем пространстве».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа — «объединенного переходного кабинета» и назначила на полгода его представителей.