Эксперт: Запад борется не с Лукашенко, а с Союзным государством
Минск, 18 августа, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Оппозиция в Белоруссии — это фикция. В том смысле, что никакой социальной базы она в республике не имеет. Не следует отождествлять недовольных властью граждан с так называемой оппозицией. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 18 августа высказал философ Лев Криштапович.
По мнению философа, США и Евросоюз борются не с так называемой «диктатурой Лукашенко», а против интеграции на постсоветском пространстве, «против Союзного государства Белоруссии и России, поскольку прекрасно понимают, что успешное завершение строительства Союзного государства положит конец их геополитическим амбициям на нашем пространстве».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании коллективного исполнительного органа — «объединенного переходного кабинета» и назначила на полгода его представителей.