Москва, 18 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Количество самозанятых будет расти, потому что люди поняли выгоды и удобство регистрации, отсутствие отчётности для этой категории предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков. Так он прокомментировал данные о том, что число самозанятых работников в РФ превысило пять миллионов человек.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Количество самозанятых будет расти, потому что люди поняли выгоды и удобство регистрации, отсутствие отчётности для этой категории предпринимателей, — сказал Рыбаков. — Например, на начало августа 2022 года в Чувашии в качестве самозанятых было зарегистрировано 40,7 тысячи человек — это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. При этом 29,7 тысячи работают непосредственно на территории республики, то есть за год вышли из тени и начали платить налоги почти 30 тысяч работников».

По его мнению, чтобы стимулировать регистрацию и появление самозанятых, нужно решить вопрос по системе их пенсионного страхования, а также разрешить нанимать хотя бы одного работника. По факту это сейчас делается, но под видом «привлечения помощника».

«И главное, увеличить количество сфер деятельности, где могут работать самозанятые, убрав в федеральном законе отсылку на 10-летний срок эксперимента в России», — подытожил Рыбаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области за три года число самозанятых выросло более чем в восемь раз.