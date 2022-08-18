Остров Корсика, , 16:14 — REGNUM В результате стихийного бедствия на острове Корсика погибли пять человек и еще двенадцать получили ранения, передает BFM TV.

Корсика meganesaintsulpice

В четверг утром, 18 августа, над Корс-дю-Сюд пронеслась очень сильная буря. Местная префектура установила баланс в пять погибших и двенадцать раненых, в том числе один в чрезвычайной ситуации. Среди трех погибших — 13-летняя девочка и 72-летняя женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Корсику обрушился сильный шторм, продолжавшийся менее часа, в результате которого погибли люди.

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