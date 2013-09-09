Остров Корсика, Франция, 18 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В результате стихийного бедствия на острове Корсика погибли пять человек и еще двенадцать получили ранения, передает BFM TV.

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В четверг утром, 18 августа, над Корс-дю-Сюд пронеслась очень сильная буря. Местная префектура объявила о пяти погибших и двенадцати раненых, в том числе один человек находится в чрезвычайной ситуации. Среди трех погибших — 13-летняя девочка и 72-летняя женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Корсику обрушился сильный шторм, продолжавшийся менее часа, в результате которого погибли люди.

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