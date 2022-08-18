Вашингтон, 18 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Портал Nexus Mods прокомментировал удаление модификации для игры Marvel’s Spider-Man Remastered, которая убирала всю ЛГБТ-символику с улиц Нью-Йорка. Информация об этом появилась на официальном сайте Nexus Mods.

Скриншот игрового процесса Видеоигра Marvel’s Spider-Man

«Что касается замены ЛГБТ-символики в этой или любой другой игре, наша политика такова: мы за инклюзивность, мы за разнообразие», — пишет портал. Также представители сервиса пригрозили «решительными мерами» людям, выступающим против инклюзивности.

Напомним, что Nexus Mods — это сайт, который позволяет пользователям загружать и скачивать моды для различных видеоигр. Он выступает в качестве источника для распространения оригинального контента и является одним из крупнейших порталов по модификациям игр в Сети.