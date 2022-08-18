Москва, 18 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл (Гундяев) наградил главу Молдавско-Кишинёвской митрополии Владимира (Кантаряна) орденом Серафима Саровского I степени. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба РПЦ.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Патриарх Кирилл

Сообщается, что награждение приурочено к 70-летию молдавского митрополита. На сайте также разметили поздравление от патриарха.

«Во внимание к вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Серафима Саровского», — говорится в поздравлении.

Напомним, митрополит Владимир возглавляет Молдавско-Кишинёвскую митрополию с 1992 года.