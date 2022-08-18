Лос-Анджелес, США, , 16:12 — REGNUM Рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) появился в суде по делу о возможной стрельбе в бывшего коллегу Террела Эфрона и не признал себя виновным. Об этом 18 августа пишет The Rolling Stone.

A$AP Rocky Скриншот YouTube

По данным издания, следующее заседание назначено на 2 ноября 2022 года. Суд также запретил рэперу владеть каким-либо огнестрельным оружием и контактировать с Эфроном или приближаться к нему ближе чем на 100 метров. Как отмечает СМИ, A$AP Rocky может быть приговорен к девяти годам лишения свободы, если его признают виновным.

ИА REGNUM напоминает, что Террел Эфрон, состоящий в музыкальном объединении A$AP Rocky, подал иск к рэперу, обвинив его в стрельбе. По его словам, Майерс во время спора выстрелил в него и ранил, из-за чего Эфрону потребовалась медицинская помощь.

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