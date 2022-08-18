Новокузнецк, Кемеровская область, 18 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Новокузнецк оказался в пятёрке городов России — лидеров по обновлению городского электротранспорта. Рейтинг по итогам исследования динамики изменения возраста городского электротранспорта в 115 городах России составил ВЭБ. РФ.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Трамваи

«Мы создаем комфортные условия для жизни во всех территориях Кузбасса. Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения — устанавливаем новые светофоры, камеры видеонаблюдения, пешеходные переходы. У нас очень удобная транспортная логистика — легко и максимально комфортно из любой точки Кузбасса можно попасть в любой населенный пункт», — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Согласно официальным данным, в Новокузнецке с 2018 года на обновление парка и инфраструктуры городского электрического транспорта затрачено более 4 миллиардов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. На эти средства было куплено более 50 единиц электротранспорта — 23 троллейбуса и 29 трамваев. Заключены контракты на поставку ещё 19 троллейбусов и 12 трамвайных вагонов.