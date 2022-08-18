Москва, , 16:10 — REGNUM Сегодня, 18 августа, по состоянию на 15:30 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,91%, до $95,44 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опубликованные 17 августа данные от минэнерго США показали сокращение коммерческих запасов нефти за неделю более чем на 7 млн баррелей. Это дало импульс к покупкам на рынке нефти.

Тем временем газ на спотовом рынке в Европе держится в районе $2500 за 1 тысячу кубометров, также подстегивая спрос на нефть, как альтернативный энергоноситель.

Но опубликованные вчера протоколы заседания комитета ФРС США по открытым рынкам свидетельствуют об опасениях рецессии и высокой инфляции.

Поэтому ожидать возвращения нефти в зону выше $100 пока не приходится», — считает эксперт.

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