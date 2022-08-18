Москва, 18 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, по состоянию на 15:30 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,91%, до $95,44 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Опубликованные 17 августа данные от минэнерго США показали сокращение коммерческих запасов нефти за неделю более чем на 7 млн баррелей. Это дало импульс к покупкам на рынке нефти.

Тем временем газ на спотовом рынке в Европе держится в районе $2500 за 1 тысячу кубометров, также подстегивая спрос на нефть, как альтернативный энергоноситель.

Но опубликованные вчера протоколы заседания комитета ФРС США по открытым рынкам свидетельствуют об опасениях рецессии и высокой инфляции.

Поэтому ожидать возвращения нефти в зону выше $100 пока не приходится», — считает эксперт.

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