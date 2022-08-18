Вашингтон, 18 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Американская компания Bungie раскрыла новые подробности предстоящего обновления игры Destiny 2. Информация об этом появилась на официальном сайте студии.

Destiny 2

В Destiny 2 существуют такие стихийные подклассы, как Solar, Arc, Void и Stasis. Отмечается, что в скором времени Arc получит обновление 3.0 — ранее аналогичное улучшение получили подклассы Void и Solar.

Напомним, что Destiny 2 — это многопользовательская игра в жанре шутер от первого лица, которая вышла 6 сентября 2017 года. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 74 балла из 100.