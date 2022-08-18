Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 18 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. На Ямале запустили производство тёплых остановок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Ямальская остановка

Первый павильон, выпущенный предприятием из Ноябрьска, появился в этом городе на перекрестке улиц Ленина и Советской.

Ноябрьские производители собирают тёплые морозоустойчивые остановки с нуля. Для утепления стен используют пенополистирол, для облицовки — влагостойкую фанеру. В работе компания использует преимущественно отечественные материалы.

Новые павильоны состоят из двух модулей: открытого и закрытого. В каждом из них установлены скамейки. Закрытая часть оборудована обогревателями, тревожной кнопкой и камерами видеонаблюдения.

Отмечается, что на Ямале уже установлено более 80 теплых павильонов. В 2022 году планируют обновить порядка 30 остановок, 13 из них — в Ноябрьске.