Рязань, 18 августа 2022, 16:10 — REGNUM Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации с природными пожарами просит губернаторов Центрального и Приволжского федеральных округов глава МЧС Александр Куренков, сообщает 18 августа пресс-служба ведомства.
Министр в Рязанской области провёл координационное совещание с представителями учреждений и ведомств, задействованных в ликвидации природных пожаров.
В Рязанской области продолжает действовать четыре очага лесных пожаров — в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, в связи с природными пожарами поручила провести проверку Генпрокуратура.
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