Рязань, 18 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации с природными пожарами просит губернаторов Центрального и Приволжского федеральных округов глава МЧС Александр Куренков, сообщает 18 августа пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Министр в Рязанской области провёл координационное совещание с представителями учреждений и ведомств, задействованных в ликвидации природных пожаров.

«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки. Необходимо обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации», — дал распоряжение Александр Куренков.

В Рязанской области продолжает действовать четыре очага лесных пожаров — в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с природными пожарами поручила провести проверку Генпрокуратура.