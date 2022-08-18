Юстинский район, Калмыкия, , 16:08 — REGNUM В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Юстинского района. Фермера подозревают в длительной невыплате зарплаты работнику. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 18 августа.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что мужчина, занимающийся личным подсобным хозяйством, в марте 2021 года принял на работу жителя соседнего региона. Сотрудник проработал у фермера до июля 2022 года. Однако заработную плату сотрудник не получил, хотя работодатель располагал возможностью своевременно и в полном объеме её выплачивать.

Ущерб превысил 296,3 тыс. рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.