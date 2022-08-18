Саратов, 18 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 18 августа к врачам по поводу укусов клещами обратились 837 человек, в том числе 334 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наталия Николаева ИА REGNUM Клещи

За прошедшую неделю число пострадавших увеличилось на 11 человек, из них семеро детей.

В ведомстве напоминают, что применение противоклещевых препаратов при выходе на природу, раннее обращение за медицинской помощью и своевременное лечение позволяют предупредить заболевания, вызываемые клещами.

ИА REGNUM напоминает, всего в Саратовской области исследовали 752 экземпляра клещей, подтверждено восемь случаев клещевого боррелиоза.

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