Пенза, 19 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Пензенская область за 2022 год, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», планирует привести в нормативное состояние 124 объекта протяженностью свыше 140 км. Особенно региону удалось продвинуться в ремонте сети федеральных автомобильных дорог: тут показатель нормативности уже превышает 80%. Усилия уже принесли конкретный результат — снижение аварийности.

AAA333 Мемориал воинской и трудовой доблести. Пенза

По статистике за семь месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах Пензенской области сократилось на 19%, число погибших снизилось на 41%, а пострадавших — на 16%.

«В Пензенской области мы фиксируем общее снижение уровня смертности на автомобильных трассах, а также один из самых высоких показателей нормативности на федеральной сети дорог региона по стране — более 80%. Конечно, есть показатели, которых необходимо достигать, вопросы, которые необходимо решать. Однако считаю, что мы с вами, в целом, на правильном пути», — пояснил побывавший в регионе глава РосавтодораРоман Новиков.

Что касается федеральной сети дорог Пензенской области, то в планах специалистов на этот год — приведение в нормативное состояние свыше 50 км. После реализации всех видов работ показатель нормативности подведомственных Росавтодору трасс в регионе достигнет 85%.

Стартовал капитальный ремонт 5-километрового участка трассы М-5 «Урал» (км 500 — км 505) и 10-километрового отрезка автомобильной дороги Р-208 Тамбов — Пенза (км 147 — км 157). В рамках капремонта проезжая часть здесь будет расширена с двух до четырех полос движения.

Продолжается строительство нового 23-километрового участка трассы М-5 «Урал» в обход города Спасска. Объект готов почти на 50%. Специалисты возводят мосты через реки Шелдаис и Студенец, а также три транспортные развязки. Сейчас завершаются работы по устройству земляного полотна и дополнительного слоя основания. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

«В течение весенне-летнего периода, когда активно ведутся ремонтные работы, мы продолжим с рабочими группами выезжать на объекты как в Пензе, так и в районах Пензенской области. Мы, общественники, должны добиваться качества на объектах в интересах наших граждан. Вот наша главная цель», — считает председатель общественного совета при министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской областиВиктор Галкин.

На производственном совещании подведомственного Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» ведомства ведомства поблагодарил специалистов учреждения за плодотворную работу и большой вклад в общее дело развития дорожного хозяйства страны.

«Хотел бы отметить высокие результаты по реализации как национального проекта «Безопасные качественные дороги», так и федеральных проектов. Положительная динамика подтверждается и статистическими данными, и отзывами граждан, которые мы получаем по результатам нашей деятельности.

Перед нами стоят глобальные задачи, среди которых — реализация пятилетнего плана дорожных работ и приведение в нормативное состояние 85% опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации. Уверен, общими усилиями мы добьемся достижения всех необходимых показателей», — отметил Роман Новиков.

«Без поддержки со стороны Росавтодора и Министерства транспорта Российской Федерации вряд ли это могло состояться. В Москве нас слышат и помогают, и это самое главное, что, с одной стороны, идет работа на местах, а с другой — большая помощь федерального центра», — подчеркнул губернатор Пензенской областиОлег Мельниченко.

Как сообщалоИА REGNUM, одна из задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение уровня экономической связанности территорий России за счет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения.

К значимым результатам, достижение которых предусмотрено проектом, можно отнести строительство обходов крупных городов, строительство транспортных развязок, ликвидацию одноуровневых пересечений с железными дорогами, а также строительство и реконструкцию мостовых переходов.

До 2024 года планируется осуществить строительство и реконструкцию участков автодорог федерального значения общей протяженностью 1,8 тыс. км.