Санкт-Петербург, 18 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Житель Всеволожского района Ленинградской области Александр Золотов погиб в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине.

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«Он сражался за свободу жителей Донбасса, за мир ― без нацистов и националистов, за безопасность нашей Родины. Сегодня о его гибели глубоко скорбят близкие, а вместе с ними ― все ленинградцы», — говорится в тексте соболезнований, которые направил 18 августа губернатор региона Александр Дрозденко.

Он выразил искренние соболезнования семье Александра Юрьевича Золотова, его родным, друзьям.

Ранее, 15 августа, стало известно о гибели в ходе СВО еще одного жителя Всеволожского района Алексея Гудзевича. А 11 августа сообщили о гибели жителя Тихвинского района Виталия Леонтьева.

С начала специальной военной операции России на Украине из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга 37 жителей Ленинградской области.