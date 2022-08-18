Париж, , 16:03 — REGNUM Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Мауро Икарди может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом 18 августа сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Мауро Икарди

Отмечается, что «Галатасарай» готовит предложение для 29-летнего аргентинского нападающего. При этом ПСЖ готов отпустить его, а также выплачивать часть зарплаты, которая составляет около €10 млн в год.

Также сообщается, что возможный переход может быть осуществлён в виде аренды.

Напомним, в июле 2020 года Икарди перешёл из «Интера» в ПСЖ за €50 млн.