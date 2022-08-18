Владикавказ, , 16:02 — REGNUM В Северной Осетии запланировано открытие двух спортивных комплексов. Один из них уже возводится в городе Беслане, старт работ на строительной площадке второго — в городе Владикавказе — запланирован на конец 2022 года.

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В спорткомплексе в Беслане, который возведен на месте стадиона «Пищевик», будут заниматься борцы, волейболисты и баскетболисты. Он возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт — я выбираю спорт», передает ГТРК «Алания». Объект состоит из поля площадью около 7,5 тыс. кв. м и трибун на две тысячи мест.

Спортивно-оздоровительный комплекс во Владикавказе возводится в рамках государственно-частного партнерства, где 51% — денежные средства инвестора, остальные из федерального и республиканского бюджетов. Большая часть из них — около 94% — деньги из госказны, остальные 6% - из региональной.

Напомним, двумя годами ранее власти Северной Осетии сообщили о планах на возведение двух крупных спортивных объектов — большого бассейна и нового ледового дворца.

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