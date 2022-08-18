Вашингтон, 18 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Игра ANNO: Mutationem от американского издателя Limited Run Games выйдет на Nintendo Switch 1 сентября 2022 года. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

ANNO: Mutationem вышла 17 марта 2022 года на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Также разработчик уже анонсировал бета-тестирование проекта на устройствах iOS и Android, которое должно пройти зимой 2022 года.

Напомним, что ANNO: Mutationem — это приключенческая ролевая игра в мире киберпанка. В ней игроку предстоит взять на себя управление девушкой по имени Энн Флорес, которая является высоко квалифицированным бойцом и пытается найти своего брата.