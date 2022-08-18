Кемерово, , 16:01 — REGNUM Во всех территориях Кемеровской области в школах с первого сентября появятся кадетские классы. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кадет Игорь Кожевников © ИА REGNUM

Цивилёв во время пленарного заседания августовского педагогического совета 18 августа утвердил программу патриотического воспитания.

Отметим, что педагогический совет, который прошёл на базе Кемеровского президентского кадетского училища, посетили представители образовательных организаций Горловки (ДНР). Они ознакомились с работой института и спланировали совместную деятельность по повышению профессионального мастерства.