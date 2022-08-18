Будапешт, , 16:00 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что специальная военная операция России на Украине в итоге приведёт к окончанию эпохи доминирования западных стран. Об этом Орбан заявил в интервью немецкому изданию Tichys Einblick.

Виктор Орбан (сс) European People's Party

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По мнению Орбана, Запад не сможет «выиграть войну на Украине», сколько бы он не помогал киевскому режиму. А значит, по итогам войны Евросоюз точно станет слабее.

«После окончания войны на Украине — Евросоюз станет слабее, чем до войны. В то время как другие страны и регионы выиграют. Во-первых, Запад не может выиграть войну на Украине военным путем; во-вторых, санкции никак не дестабилизировали Россию; в-третьих, их ущерб для Европы огромен; в-четвертых, мир не выстроился за США и Украиной», — сказал Орбан.

Также глава венгерского правительства обратил внимание, что большая часть мира демонстративно не поддерживает риторику Запада. К примеру, такие крупные страны, как Китая, Индия, Бразилия, ЮАР — не стали поддерживать Запад в его стремлении изолировать Россию. Также не стали поддерживать Запад по вопросу России многие арабские государства и государства в Африке.

Орбан считает, что именно этот конфликт на Украине положит конец господству Запада.