Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Американская компания Telltale Games покажет геймплей ранее анонсированной игры The Expanse: A Telltale Series в рамках мероприятия Gamescom Opening Night Live 2022. Заявление об этом сделал ведущий шоу Джефф Кили на своей странице в Twitter

Клавиатура компьютера Pixies

«В следующий вторник вы впервые сможете взглянуть на игровой процесс The Expanse», — пишет Кили. Проект был анонсирован ещё в 2021 году в рамках мероприятия The Game Awards.

Напомним, что The Expanse: A Telltale Series — это приключенческая игра, которая должна выйти на PC, PlayStation и Xbox. Сюжет проекта основан на фантастической книге «Пространство». Игра является приквелом и расскажет о событиях до действий романа.

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