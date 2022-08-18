Кишинёв, , 15:56 — REGNUM Районный суд Кишинёва принял решение оставить экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашним арестом. Об этом 18 августа объявил после судебного заседания журналистам прокурор Петр Ярмалюк.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сохранить меру пресечения необходимо, так как есть опасения, что Додон совершит новые преступления. В том числе, уговорит свидетелей давать ложные показания», — сказал Ярмалюк.

Он добавил, что якобы были выявлены случаи тайного общения Додона с фигурантами по его делу через приложение телеграм. Адвокат Додона Николае Постурусу заявил журналистам, что защита не видит ни одного аргумента для ареста экс-президента.

«Ни один запрет не был нарушен. Считаем это решение необоснованным», — сказал адвокат и добавил, что защита обжалует это решение.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине». Он отрицает причастность к преступлениям и обещает доказать это в суде.

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