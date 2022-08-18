Кишинёв, 18 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Районный суд Кишинёва принял решение оставить экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашним арестом. Об этом 18 августа объявил после судебного заседания журналистам прокурор Петр Ярмалюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Сохранить меру пресечения необходимо, так как есть опасения, что Додон совершит новые преступления. В том числе, уговорит свидетелей давать ложные показания», — сказал Ярмалюк.

Он добавил, что якобы были выявлены случаи тайного общения Додона с фигурантами по его делу через приложение телеграм. Адвокат Додона Николае Постурусу заявил журналистам, что защита не видит ни одного аргумента для ареста экс-президента.

«Ни один запрет не был нарушен. Считаем это решение необоснованным», — сказал адвокат и добавил, что защита обжалует это решение.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине». Он отрицает причастность к преступлениям и обещает доказать это в суде.