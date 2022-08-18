Лондон, 18 августа 2022, 15:56 — REGNUM Британский музыкант Рик Эстли повторил кадры из своего клипа на хит Never Gonna Give You Up. Об этом 18 августа пишет «Афиша Daily».
Ролик стал результатом рекламной коллаборации Эстли и страховой компании CSAA Insurance. На видео обыгрываются слова песни о том, что молодой человек не поступит плохо с девушкой, которые подходят и для страховой фирмы: «Никогда тебя не брошу. Никогда тебя не подведу. Никогда от тебя не убегу. Никогда не скажу «прощай».
ИА REGNUM напоминает, что песня Never Gonna Give You Up вышла в 1987 году. Клип на неё официально загрузили на цифровые платформы в 2009 году — в 2021 ролик на YouTube собрал 1 млрд просмотров.
Читайте ранее в этом сюжете: Coldplay выпустили видео на сингл Humankind