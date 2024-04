Лондон, 18 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Британский музыкант Рик Эстли повторил кадры из своего клипа на хит Never Gonna Give You Up. Об этом 18 августа пишет «Афиша Daily».

Цитата из клипа на песню Never Gonna Give You Up Рик Эстли

Ролик стал результатом рекламной коллаборации Эстли и страховой компании CSAA Insurance. На видео обыгрываются слова песни о том, что молодой человек не поступит плохо с девушкой, которые подходят и для страховой фирмы: «Никогда тебя не брошу. Никогда тебя не подведу. Никогда от тебя не убегу. Никогда не скажу «прощай».

ИА REGNUM напоминает, что песня Never Gonna Give You Up вышла в 1987 году. Клип на неё официально загрузили на цифровые платформы в 2009 году — в 2021 ролик на YouTube собрал 1 млрд просмотров.