Неаполь, Италия, 18 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Наполи» подписал контракт с нападающим Джованни Симеоне. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба клуба.

(сс) RonnyK «Наполи»

Отмечается, что Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, перешёл в «Наполи» из «Вероны» на правах аренды.

Ранее Симеоне выступал за «Фиорентину», «Кальяри» и «Верону». В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей в Серии А, в которых забил 17 голов и отдал пять голевых передач.