Вашингтон, 18 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Франшизы «Властелин колец» и «Хоббит», основанные на произведениях британского писателя Дж. Р. Р. Толкина, обзавелись новым владельцем. Об этом сообщил портал Comicbook 18 августа.

Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США Золото

Новым владельцем стала компания Embracer Group, выкупившая права у компании продюсера Сола Зэнца. Ожидается, что с этого момента Embracer Group будет полностью контролировать все процессы, связанные с экранизациями и прочими адаптациями франшиз.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, из российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» исчез ряд зарубежных фильмов и сериалов. Одной из «пропавших» картин стал «Властелин колец».