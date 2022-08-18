Ижевск, , 15:54 — REGNUM До 4 сентября в Удмуртии будет действовать запрет на посещение лесов в 20 районах республики. Соответствующий приказ подготовлен министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В министерстве подчеркнули, что ограничение на посещения лесов — мера временная и вынужденная. Запрет вводится на фоне продолжительной жалкой и сухой погоды. В частности, запрещено посещение лесных участков на части территории Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.

Запрет касается массовых прогулок, сбора грибов и ягод, а также массовых мероприятий. Ограничение распространяется и на охотников.

«Призываем всех жителей Удмуртской Республики проявить свою гражданскую ответственность и не допускать нарушения правил пожарной безопасности в лесах», — подчеркнули в минприроды. Также в ведомстве напомнили, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 40 тыс. до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Приволжском федеральном округе крупный лесной пожар, начавшийся в Воротынском районе Нижегородской области, перешел границу Марий Эл в Юринском районе. При этом, по прогнозам синоптиков, жара без осадков установилась во многих регионах Поволжья как минимум до конца текущей недели или до 21 августа, что повышает риск возникновения лесных пожаров.