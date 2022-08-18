Ульяновск, 18 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области по итогам семи месяцев объём строительства жилья сократился на 35,8%. Соответствующие данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

По данным ведомства, в январе–июле 2022 года на территории области построены 1070 жилых домов общей площадью 293 тыс. кв. метров, что составило 64,2% к аналогичному прошлогоднему уровню. Всего построено 3228 квартир.

На долю населения приходится 62,9% от общего ввода жилья по области. Всего за семь месяцев населением за счёт собственных и заёмных средств построено 1046 жилых домов общей площадью 184,2 тыс. кв. метров. По сравнению с январём — июлем 2021 года ввод индивидуального жилья сократился на 42,5%, в абсолютных цифрах спад составил 136,1 тыс. кв. метров.

Напомним, что в Димитровграде Ульяновской области в третьем квартале 2023 года два планируют сдать жилищных долгостроя.

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Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что российский рынок жилья сейчас застыл, и объективных предпосылок для резкого роста или снижения цен нет.

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