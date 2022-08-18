Москва, 18 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Ещё лет 70 назад в большинстве стран мира на то, как строго в России регулируются сроки хранения продуктов питания и как страна поступает с просроченными товарами посмотрели бы как на проявление массового психоза, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Продукты питания

«В своем хозяйстве по всему миру люди стремились даже явно испорченным продуктам или объедкам найти применение — что-то пускали на корм животным, что-то в силосные ямы, что-то перерабатывали.

Из черствого хлеба сушили сухари, скисшее молоко пускали на сыр или творог, на протухшем мясе выращивали опарышей для рыбалки или ловили на него раков, подпорченные фрукты сушили или пускали на вино.

В России не просто выбрасывают эти продукты, но ещё и тратят средства на то, чтобы вывезти их на мусорные полигоны или утилизировать.

Поэтому инициативы правительства и торговых сетей, особенно в контексте сложностей утилизации, можно только приветствовать.

При этом, в отличие от передачи данных продуктов малоимущим, вызывающей риски отравления людей, такой способ применения не несет угрозы.

Для приготовления кормов или удобрений продукты подвергнутся обработке, которая уничтожит токсины, бактерии и плесень. Зато отечественные производители получат относительно дешевое сырье», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России крупные торговые сети планируют продавать просроченные продукты питания производителям кормов и удобрений.

Читайте также: В России сетевые магазины намерены продавать просроченные продукты